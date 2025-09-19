Caserta, 19 settembre 2025 - Stavano lavorando alla manutenzione di un silos i tre operai morti nell' esplosione avvenuta a Marcianise (Caserta) all'interno dell’azienda Ecopartenope. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, mentre le prime attività di indagine sono affidate alla Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, in passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità. Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Di cosa si occupa l’azienda Ecopartenope dove è avvenuta l’esplosione e quel silos già chiuso 3 anni fa