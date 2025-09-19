Di cosa si occupa l’azienda Ecopartenope dove è avvenuta l’esplosione e quel silos già chiuso 3 anni fa
Caserta, 19 settembre 2025 - Stavano lavorando alla manutenzione di un silos i tre operai morti nell' esplosione avvenuta a Marcianise (Caserta) all'interno dell’azienda Ecopartenope. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, mentre le prime attività di indagine sono affidate alla Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, in passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità. Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Esplosione nell'azienda di rifiuti “Ecopartenope” a Marcianise: tre vittime, due feriti lievi - «Una tragedia enorme la violenta esplosione che si è verificata a Marcianise in un'azienda che si occupa di rifiuti. Si legge su ilmattino.it
Esplosione nell'azienda di rifiuti “Ecopartenope” a Marcianise: tre vittime, una persona risulta dispersa - Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi alle “Ecopartenope” di Marcianise, in provincia di Caserta. Segnala msn.com