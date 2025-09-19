Dexter | Original Sin lo showrunner sulla cancellazione della serie prequel | Non sono felice

Clyde Phillips ha parlato della sua reazione alla decisione presa da Showtime dopo aver già annunciato il rinnovo per una seconda stagione della serie. Il creatore di Dexter: Original Sin ha svelato la sua reazione alla cancellazione dopo una sola stagione da parte di Showtime, nonostante fosse già stato annunciato il rinnovo. Clyde Phillips, in occasione del podcast Dissecting Dexter, ha svelato i retroscena di quanto accaduto negli ultimi mesi e che ha portato alla notizia che ha sorpreso i fan. La reazione dello showrunner Phillips, parlando di quanto accaduto a Dexter: Original Sin (di cui potete leggere la nostra recensione), ha dichiarato: "Quella sera ho ricevuto una telefonata molto difficile dopo che avevano già rinnovato lo show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

