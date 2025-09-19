Devo dirvi una cosa Monica Bellucci ufficiale | l’annuncio inaspettato sul privato
L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, tramite una dichiarazione diffusa all’agenzia Afp: Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi. La coppia, che negli ultimi anni aveva attirato l’attenzione dei media per la forza e la riservatezza del loro legame, ha scelto di comunicare la rottura con parole misurate ma cariche di significato. “È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”, recita la nota, confermando una scelta condivisa e serena. La loro storia era stata accolta con entusiasmo dal pubblico internazionale. L’attrice italiana e il visionario regista americano si erano incontrati per la prima volta nel 2006 al Festival di Cannes, ma la scintilla non era scoccata subito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
