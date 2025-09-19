Deve accudire la mamma disabile il Tribunale dà ragione a una docente e dispone il trasferimento

Messinatoday.it | 19 set 2025

Ancora una vittoria in ambito scolastico per una docente.Con ricorso del 2024 l’avvocato Vincenzo La Cava riesce ad ottenere con sentenza del 18 settembre un ulteriore trasferimento. Una docente che lavorava e viveva a Messina da oltre 10 anni ottiene il trasferimento a Messina per assistere la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

