Deve accudire la mamma disabile il Tribunale dà ragione a una docente e dispone il trasferimento
Ancora una vittoria in ambito scolastico per una docente.Con ricorso del 2024 l’avvocato Vincenzo La Cava riesce ad ottenere con sentenza del 18 settembre un ulteriore trasferimento. Una docente che lavorava e viveva a Messina da oltre 10 anni ottiene il trasferimento a Messina per assistere la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: deve - accudire
Deve accudire la mamma disabile, il Tribunale dà ragione a una docente e dispone il trasferimento https://ift.tt/aDShNcy https://ift.tt/1jDs7TO - X Vai su X
I Viaggi di Quattrozampe. . Questo week end, Lorenzo non sarà in staffetta, perché deve accudire i 53 cagnolini di casa , sostituendo la moglie Antonella, in viaggio spirituale con i Ragazzi Speciali di Fasano. Ovviamente, al suo posto uno staff super affidabile, Vai su Facebook
Deve accudire la mamma disabile, il Tribunale dà ragione a una docente e dispone il trasferimento; Sì ai domiciliari se il papà condannato deve occuparsi dei figli (con la mamma morta); Scuola, ragazza con disabilità esclusa dalla gita a Vienna. La mamma: «Hanno organizzato tutto senza avvisarci».
Via Panama, ciclabile beffa. Giovane disabile in trappola: «Carreggiata ridotta, stravolta la vita di mia figlia Carola» - «La nuova pista ciclabile di via Panama mette seriamente a rischio l’incolumità di mia figlia». ilmessaggero.it scrive