Detersivi che puliscono meglio e alimenti più conservabili | lo studio tra Udine e Vienna finisce in copertina
Ha conquistato la copertina di Langmuir, rivista internazionale di chimica, uno studio sui tensioattivi condotto dall’Università di Udine insieme al Politecnico di Vienna. I tensioattivi sono sostanze molto diffuse: si trovano nei detersivi, nei detergenti, ma anche negli alimenti, nei cosmetici. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: detersivi - puliscono
