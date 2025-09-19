Detenuto senza certificato d' affetto

Esiste un certificato d'affetto? Una carta bollata che dimostri quanto un essere umano ama un suo parente, quanto gli sia legato, quanto soffra per lui? Se questo certificato esiste, V.D., detenuto cinquantaduenne, non l'ha trovato. Non ha saputo a quale anagrafe del cuore rivolgersi. E così gli è toccato restare chiuso nella sua cella del carcere di Bollate mentre suo nipote, stroncato a quarant'anni da un infarto, era in una bara nella camera ardente; e poi mentre la bara veniva chiusa, e l'uomo sepolto al termine del funerale. Il giudice di sorveglianza che doveva autorizzare il permesso gliel'ha rifiutato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

