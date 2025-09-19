Detenuto senza certificato d' affetto
Esiste un certificato d'affetto? Una carta bollata che dimostri quanto un essere umano ama un suo parente, quanto gli sia legato, quanto soffra per lui? Se questo certificato esiste, V.D., detenuto cinquantaduenne, non l'ha trovato. Non ha saputo a quale anagrafe del cuore rivolgersi. E così gli è toccato restare chiuso nella sua cella del carcere di Bollate mentre suo nipote, stroncato a quarant'anni da un infarto, era in una bara nella camera ardente; e poi mentre la bara veniva chiusa, e l'uomo sepolto al termine del funerale. Il giudice di sorveglianza che doveva autorizzare il permesso gliel'ha rifiutato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: detenuto - certificato
Sia Hulk Hogan che John Cena hanno detenuto il loro ultimo titolo di Campione del Mondo Indiscusso della WWE all'età di quarantotto anni. Esatto, avete capito bene, in queste due foto, Hogan e Cena hanno la stessa età. Tecnicamente, Hulk entrò in posses - facebook.com Vai su Facebook
I conviventi sono ammessi ai colloqui in carcere con il detenuto; Cassazione: «Basta l’autocertificazione per dimostrare di essere una coppia di fatto»; L'evasione dal carcere dopo la laurea: a che punto sono le ricerche di Andrea Cavallari.
Detenuto senza certificato d'affetto - Una carta bollata che dimostri quanto un essere umano ama un suo parente, quanto gli sia legato, quanto soffra per lui? Lo riporta ilgiornale.it
Detenuto "murato vivo", il Garante nazionale avvia verifiche - L'uomo è un 73enne che ha sigillato la cella dall'interno con la carta stagnola e non esce da lì da anni se non per un Tso. Riporta msn.com