Desenzano del Garda si agita al casello dell’autostrada | teneva droga in auto e una pistola clandestina a casa

Brescia – I carabinieri di Desenzano del Garda hanno arrestato giovedì sera un cinquantenne per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. L’operazione è scattata durante un normale servizio di pattugliamento presso il casello autostradale della cittadina del Bresciano. L’automobile sulla quale viaggiavano due uomini di circa cinquant’anni, entrambi residenti in zona, ha subito destato i sospetti dei militari. Al momento del controllo, i due si sono mostrati visibilmente nervosi, comportamento che ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche. La perquisizione ha rivelato che il conducente aveva con sé un borsello contenente un ingente quantitativo di cocaina ed eroina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

