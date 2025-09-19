Derby scoppiettante domani al Franchi Sarà battaglia tra la Robur e i Leoni

Da una parte la Robur che, nella trasferta di Orvieto, si è rimessa subito in carreggiata dopo la sbandata di inizio campionato con il Tau Altopascio. Dall’altra il Poggibonsi, ancora a zero in classifica, caduto prima con il Terranuova Traiana e poi con il Follonica Gavorrano. Da una parte la squadra di Bellazzini, intenzionata a dare continuità ai tre punti appena conquistati, dall’altra quella di Barontini, ferita e desiderosa di cambiare passo in una stagione tutta da scrivere. Una davanti all’altra due squadre che già si conoscono per essersi affrontate in Coppa Italia a fine agosto: la qualificazione l’ha centrata il Siena, ma con un rigore trasformato da Nardi a una manciata di minuti dal gong, segno evidente che i giallorossi se la sono giocata fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Derby scoppiettante domani al Franchi. Sarà battaglia tra la Robur e i Leoni

