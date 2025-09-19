Derby Lazio-Roma doppio allarme per Gasperini e anche Sarri preoccupato | le probabili formazioni

A due giorni dalla stracittadina entrambi gli allenatori alle prese con qualche infortunato di troppo che li costringe e mischiare le carte Due giorni al derby della capitale, che quest’anno arriva già alla quarta giornata mettendo ulteriore pressione dopo un inizio stentato soprattutto per la Lazio. Entrambe arrivano da uno 0-1, con i biancocelesti che però sono fermi a 3 punti a -3 dai giallorossi. In ogni caso perdere questo match sarebbe un bel problema sia a Trigoria che a Formello. E di grattacapi ne hanno già parecchi sia Gasperini che Sarri. Sarri e Gasperini (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

