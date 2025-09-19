Derby Lazio - Roma dispositivo di sicurezza senza precedenti | impiego di droni ed elicotteri
Droni, elicotteri e steward: la Questura di Roma rafforza la sicurezza per il derby Lazio-Roma, con percorsi separati e controlli in tutta la città.

Lazio, c’è già il clima derby! I poster in città dei tifosi della Roma prendono di mira il presidente Lotito: «Resisti!»
Lazio, Zaccagni: "Derby? Va gestita la pressione" - Guendouzi: "È la partita più importante dell'anno" - Romagnoli: "È il più sentito in Italia"
L'ex Lazio e Roma oggi ha 56 anni, vive nelle Colline di Asti, si gode la famiglia, non va in tv e guarda calcio. Racconta i suoi derby
Lazio-Roma, il derby blocca la capitale: mille agenti in strada contro la guerriglia ultrà; Possibili forfait in casa Roma: due titolari a rischio per il derby!; Lazio-Roma, domenica il derby: scatta il piano sicurezza (ma è scontro sull'orario).
Lazio-Roma, il derby blocca la capitale: mille agenti in strada contro la guerriglia ultrà - Già da domani sera polizia e carabinieri, gli agenti della Digos, terranno sotto controlli i pub di riferimento delle due tifoserie.
Derby Lazio-Roma, droni anti-ultrà sull'Olimpico. Allarme tifosi stranieri: venerdì e sabato presidiati i pub in centro - Per la prima volta utilizzati oltre agli elicotteri anche velivoli a comando remoto della polizia per seguire gli sposta ...