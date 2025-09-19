Derby Lazio - Roma dispositivo di sicurezza senza precedenti | impiego di droni ed elicotteri

Notizie.virgilio.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Droni, elicotteri e steward: la Questura di Roma rafforza la sicurezza per il derby Lazio-Roma, con percorsi separati e controlli in tutta la città. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

derby lazio roma dispositivo di sicurezza senza precedenti impiego di droni ed elicotteri

© Notizie.virgilio.it - Derby Lazio - Roma, dispositivo di sicurezza senza precedenti: impiego di droni ed elicotteri

In questa notizia si parla di: derby - lazio

Rugby: derby con Firenze, sfida alla Lazio. Cavalieri Union. Ecco il girone di A2

Inter-lazio 2-0 | Punti salienti | Inter Impostare Derby semifinale! | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25

Lazio, c’è già il clima derby! I poster in città dei tifosi della Roma prendono di mira il presidente Lotito: «Resisti!»

Lazio-Roma, il derby blocca la capitale: mille agenti in strada contro la guerriglia ultrà; Possibili forfait in casa Roma: due titolari a rischio per il derby!; Lazio-Roma, domenica il derby: scatta il piano sicurezza (ma è scontro sull'orario).

derby lazio roma dispositivoLazio-Roma, il derby blocca la capitale: mille agenti in strada contro la guerriglia ultrà - Già da domani sera polizia e carabinieri, gli agenti della Digos, terranno sotto controlli i pub di riferimento delle due tifoserie. Segnala roma.repubblica.it

derby lazio roma dispositivoDerby Lazio-Roma, droni anti-ultrà sull'Olimpico. Allarme tifosi stranieri: venerdì e sabato presidiati i pub in centro - Per la prima volta utilizzati oltre agli elicotteri anche velivoli a comando remoto della polizia per seguire gli sposta ... roma.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Derby Lazio Roma Dispositivo