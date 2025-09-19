Derby Lazio-Roma 1500 agenti in campo per prevenire gli scontri | fari puntati su Flaminio e Ponte Milvio

Il derby Lazio-Roma di domenica 21 settembre si giocherà alle 12.30. In campo 1500 agenti per garantire la sicurezza: controlli a stadio, Ponte Milvio, piazza Mancini e Flaminio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Derby Lazio-Roma, 1500 agenti in campo per prevenire gli scontri: fari puntati su Flaminio e Ponte Milvio; Roma, Hermoso e Wesley in dubbio per il derby; Dybala, addio derby: l'esito degli esami.

