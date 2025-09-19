Derby di Roma | oltre 60 mila spettatori attesi massima allerta sicurezza

Oltre sessantamila spettatori e circa 2,2 milioni di euro di incasso. Numeri da grande evento per il derby di Roma in programma domenica 21 settembre alle 12:30 allo Stadio Olimpico. Nonostante le ultime due sconfitte, l’entusiasmo non manca tra i tifosi di Lazio e Roma, ma a non mancare è nemmeno l’ennesima allerta per la sicurezza. Una sfida ad alto rischio. La decisione di anticipare il fischio d’inizio all’ora di pranzo non è bastata a ridurre le preoccupazioni delle autorità, considerati i precedenti di violenza dentro e fuori dallo stadio. L’ultima stracittadina in notturna, ad aprile, era finita con 13 agenti feriti durante i disordini scoppiati tra tifosi nei pressi di Ponte Milvio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Derby di Roma: oltre 60 mila spettatori attesi, massima allerta sicurezza

In questa notizia si parla di: derby - roma

