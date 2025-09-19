Derby di Roma | Gasperini prepara la sfida ma la Roma deve fare i conti con le assenze
Derby di Roma: Gasperini studia la strategia, emergenza infortuni per i giallorossi. Le ultimissime contro la Lazio Manca sempre meno al derby di Roma, in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico, e l’attesa cresce di ora in ora. La Roma di Gian Piero Gasperini, ex tecnico bergamasco noto per il suo calcio aggressivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: derby - roma
Lega divisa sulla presidenza di Aler. Mognaschi a Roma, derby Rizzi-Sala
Calciomercato Roma: El Aynaoui nel mezzo di un derby societario
Lazio, c’è già il clima derby! I poster in città dei tifosi della Roma prendono di mira il presidente Lotito: «Resisti!»
Derby, cresce l'attesa: le voci di laziali e romanisti tra sfottò e risate Vai su Facebook
"Io come #Alcaraz? Dipende dal derby di Roma...": #Cobolli scherza così con Ruud - X Vai su X
Per Gasperini sarà il primo derby di Roma: Daremo il massimo, con Sarri c'è grande rispetto; Ancora problemi per Wesley: derby a rischio per il brasiliano?; IL MESSAGGERO | Tra rimpianti e soluzioni estreme: così Gasperini prepara il derby.
Formazioni Lazio-Roma, le probabili scelte in vista del Derby - Roma: le probabili scelte di Sarri e Gasperini per il Derby della Capitale Dopo la deludente sconfitta sul campo del Sassuolo, la Lazio si prepara per il match più atteso della stagio ... Lo riporta lazionews24.com
Roma, le difficoltà del Gasp in vista del derby: le condizioni degli infortunati - A due giorni da una delle stracittadine più importanti d’Italia, in programma domenica alle 12:30 all’ Olimpico di Roma, Gianpiero Gasperini prepara al meglio la sua Roma per contrastare la Lazio di ... sportpaper.it scrive