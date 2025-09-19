Derby amaro prestazione irriconoscibile | il Forlì crolla a Rimini
Seconda sconfitta consecutiva per il Forlì che dopo Gubbio cede anche nel derby di Rimini per 1 a 0, puniti dalla rete di Longobardi al 27° del primo tempo. Prestazione irriconoscibile della formazione forlivese che cade contro un Rimini grintoso e capace di trovare così la prima vittoria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
