Derby amaro prestazione irriconoscibile | il Forlì crolla a Rimini

Forlitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda sconfitta consecutiva per il Forlì che dopo Gubbio cede anche nel derby di Rimini per 1 a 0, puniti dalla rete di Longobardi al 27° del primo tempo. Prestazione irriconoscibile della formazione forlivese che cade contro un Rimini grintoso e capace di trovare così la prima vittoria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

