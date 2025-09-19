Derby a Rimini il Forlì sogna il colpo Miramari | Punti importanti tocca a noi

L’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, ma guai a vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Luci al ‘ Romeo Neri ’: è la notte di Rimini-Forlì – fischio d’inizio alle 20.30, diretta su Sky Sport canale 254 e Now –, derby tradizionalmente sentito ma che i chiari di luna in Riviera hanno derubricato, oggi, a contesa stramba e annacquata. Potranno assistervi i tifosi forlivesi solo in possesso di ‘ Fidelity Card ’ (la tessera del tifoso) che si siano procurati i biglietti nella prevendita online entro ieri sera. Per gli ospiti non sarà possibile comprare il tagliando direttamente stasera al ‘Neri’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

