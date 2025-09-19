Depressione ansia burnout | le lavoratrici si trovano ad avere il 50% in più di probabilità di soffrire di disturbi psichici rispetto agli uomini

C ’è una pandemia silenziosa che non compare nei bollettini e non fa rumore, ma che da anni scava in profondità. Non colpisce con febbre o contagi, ma con sintomi invisibili, spesso nascosti dietro sorrisi forzati e giornate di lavoro troppo lunghe. È la crisi della salute mentale e, a pagarne il prezzo più alto sono le donne, soprattutto quelle che lavorano. A confermarlo è un recente studio del Parlamento europeo, dal quale è emerso che, le lavoratrici hanno quasi il 50% in più di probabilità di soffrire di depressione cronica rispetto ai colleghi uomini. Disparità di salario tra maschi e femmine: l’esperimento con i bambini X Leggi anche › Lavoro, salute e disabilità: nuove tutele per chi affronta malattie gravi La salute mentale delle donne che il lavoro che non riconosce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

