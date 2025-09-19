AREZZO Per lui è arrivata un’altra denuncia: ancora guai per il Re di Sant’Agostino, così come si era definito ai microfoni di Mediaset in prima serata. "Dobbiamo spacciare, la polizia non ci fa niente". O qualcosa del genere, messo in rima. Strofe come queste erano il ritornello dell’ultima hit del rapper-maranza che, prima di darsi alla carriera musicale, era stato il braccio destro di Montana. Sì, di quella baby gang che negli anni del covid aveva terrorizzato Arezzo tra rapine, calci e pugni a coetanei e non. L’ultimo superstite, tunisino, sui vent’anni, aveva già alle spalle una condanna a due anni e undici mesi per tutto quello che aveva fatto quando pensava di essere il padrone della città, anche se poi in tribunale non finì benissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Denunciato "il re di Sant'Agostino". Istigazione allo spaccio sui social