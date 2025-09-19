Demon slayer | infinity castle supera ufficialmente hollywood

Il successo di Demon Slayer: Infinity Castle rappresenta un esempio emblematico di come l’industria dell’animazione stia conquistando un ruolo sempre più rilevante nel panorama cinematografico globale. Questo film si distingue per aver superato le aspettative di incasso, sfidando le logiche tradizionali di Hollywood e dimostrando che il medium anime può competere con grandi blockbuster internazionali. In questo approfondimento analizzeremo i motivi del suo successo, l’impatto sul mercato e le implicazioni future per l’industria cinematografica. demon slayer: infinity castle una rivoluzione nel mondo del cinema. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

