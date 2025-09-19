Demon slayer il castello dell’infinito | il successo del film minaccia gli anime?

l’impatto dei record di Demon Slayer sul mercato dell’animazione. Il lungometraggio Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito sta dominando le classifiche internazionali, registrando numeri record sia in Giappone che all’estero. Questo successo straordinario ha consolidato la posizione del franchise come uno dei più influenti nel panorama degli anime contemporanei, attirando un vasto pubblico e generando un interesse globale senza precedenti. risultati commerciali e popolarità. La pellicola segue il precedente Mugen Train, che già aveva stabilito il record di incassi per un film giapponese. La nuova produzione, parte integrante di una trilogia dedicata all’arco narrativo de Il Castello dell’Infinito, continua a catturare l’attenzione mondiale: i social sono invasi da commenti entusiasti e le sale sono sempre più affollate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Demon slayer, il castello dell’infinito: il successo del film minaccia gli anime?

demon - slayer

