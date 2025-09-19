Firenze, 19 settembre 2025 - Una firma per costruire una comunità consapevole e solidale verso la demenza realizzando un vasto programma di iniziative pubbliche di sensibilizzazione sociale: è il senso dell'accordo siglato oggi a Firenze da Regione Toscana, Aima Firenze (Associazione italiana malattia di Alzheimer) e Anci Toscana alla vigilia della giornata mondiale sull'Alzheimer. In Toscana si stima, spiega la Regione, che ci siano oltre 81.000 persone affette da demenza nella fascia sopra i 65 anni, e circa 1.500 nella fascia tra i 35 e i 64. La malattia di Alzheimer è quella che si presenta con maggiore frequenza, raggiungendo il 60% dei casi di demenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Demenza, accordo Regione-Aima-Anci per comunità solidali