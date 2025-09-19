Demenza accordo Regione-Aima-Anci per comunità solidali
Firenze, 19 settembre 2025 - Una firma per costruire una comunità consapevole e solidale verso la demenza realizzando un vasto programma di iniziative pubbliche di sensibilizzazione sociale: è il senso dell'accordo siglato oggi a Firenze da Regione Toscana, Aima Firenze (Associazione italiana malattia di Alzheimer) e Anci Toscana alla vigilia della giornata mondiale sull'Alzheimer. In Toscana si stima, spiega la Regione, che ci siano oltre 81.000 persone affette da demenza nella fascia sopra i 65 anni, e circa 1.500 nella fascia tra i 35 e i 64. La malattia di Alzheimer è quella che si presenta con maggiore frequenza, raggiungendo il 60% dei casi di demenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: demenza - accordo
La Toscana contro la demenza: accordo per una comunità più consapevole e inclusiva
Ecco quali sono i cibi che possono prevenire i deficit cognitivi legati a demenza senile e Alzheimer ? Vai su Facebook
Demenza, accordo Regione-Aima-Anci per comunità solidali; Accordo fra Regione, Aima e Anci per promuovere un vasto progetto sulla demenza; Demenza: Regione Toscana – AIMA – ANCI comunità consapevoli e solidali.
Demenza, accordo Regione-Aima-Anci per comunità solidali - Una firma per costruire una comunità consapevole e solidale verso la demenza realizzando un vasto programma di iniziative pubbliche di sensibilizzazione sociale: è il senso dell'accordo siglato oggi a ... Secondo ansa.it
Demenza: Regione Toscana – AIMA – ANCI comunità consapevoli e solidali - Definita la tipologia di eventi di ‘Solidarietà per la demenza’, che potranno essere realizzati nei territori della regione e rivolti a diversi destinatari Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana ... Segnala expartibus.it