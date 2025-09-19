Delusione Perugia | vinceva a Ravenna ma viene battuto in rimonta finisce 3-2
Ravenna, 19 settembre 2025 – Ancora una delusione per il Perugia, che deve arrendersi al Ravenna. Che in rimonta prima segna il 2-2 dopo che il Grifone era andato in vantaggio addirittura 0-2. E poi segna il gol che inchioda definitivamente il match sul 3-2. Tanta rabbia per la squadra di Cangelosi, che non riesce nel colpaccio che avrebbe dato ossigeno alla classifica. Primi trenta minuti tutti del Grifone, che è scatenato con le reti di Kanoute al 6’ e di Matos al 43’. Ma passa un minuto e il Ravenna accorcia le distanze. Si va dunque al riposo sull’1-2. Nel secondo tempo c’è un eurogol di Donati di interno destro che si infila nell’angolino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
