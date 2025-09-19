Delitto Ceschin depositata la lettera dell’ex marito | Non volevo morisse volevo solo spaventarla
Enzo Lorenzon, morto il 4 agosto agli arresti domiciliari, nega di aver voluto la morte della donna e parla di un piano di intimidazione degenerato. In aula, gli altri imputati confermano questa versione, ma i familiari della vittima contestano. La procura insiste: fu omicidio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

CONEGLIANO | DELITTO CESCHIN, L’ULTIMA LETTERA DI LORENZON: «CHIEDO SCUSA ALLE MIE FIGLIE».
