La Global Sumud Flotilla è salpata. Nelle acque di Portopalo erano arrivate le 24 barche provenienti dalla Tunisia, tra cui la Familia Medeira e la Alma, riparate dopo l’attacco dei droni. La flotta, che comprende 18 barche italiane, si ricongiungerà con sei barche che si trovano in Grecia per poi proseguire la navigazione verso Gaza. Israele intanto ha scelto la delegittimazione preventiva, bollando i passeggeri come «un manipolo di terroristi travestiti da pacifisti». Un messaggio che prepara l’opinione pubblica a un eventuale intervento muscolare. È qui che la ciurma di terra diventa decisiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Delegittimazione preventiva contro la Sumud Flotilla

