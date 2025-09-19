Deleghe alla Metrocity Tridico | La prima azione sarà quella di trasferire all' Ente le sue funzioni

"Reggio Calabria “lavora” al 30% delle sue possibilità perché ancora la Regione non ha trasferito alla città metropolitana le funzioni come, ad esempio, quelle che riguardano i settori dell'edilizia scolastica, il trasporto pubblico e la gestione del territorio. Tutto questo non è accettabile". . 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Deleghe alla Metrocity, Falcomatà: "Non possiamo arretrare di un millimetro"

Metrocity, Tridico: «Rispetto per Reggio Calabria. La nostra prima azione sarà trasferire le deleghe» - A dirlo è Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista, che pone con decisione il tema delle deleghe mancanti alla Metrocity di Reggio Calabria. Lo riporta reggiotv.it

