Défilé Renault the carwalk | la nuova passerella urbana della mobilità francese

Wired.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novanta tiranti sorreggono un circuito ellittico da 60 tonnellate: al Défilé Renault The carwalk l’automobile diventa performance, in uno spazio che intreccia architettura, memoria pop e futuro della mobilità. 🔗 Leggi su Wired.it

Le dèfilè renault the carwalk, il nuovo spazio sugli Champs-E’lysèes

