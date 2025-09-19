Decreto Scuola Pittoni Lega | Al lavoro per i correttivi per accesso docenti ai corsi sostegno
"Si lavora agli emendamenti da presentare all'ultimo decreto sulla Scuola, in particolare per consentire l'accesso ai corsi Indire di specializzazione sul sostegno a chi ha maturato quest'anno le tre annualità di esperienza specifica nello stesso grado previste dalla norma". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: decreto - scuola
Decreto Scuola, arrivano 300 milioni per aumenti stipendi e assicurazione sanitaria estesa ai precari
Metodo Montessori: il Ministero autorizza l’estensione alla scuola secondaria di primo grado [Decreto]
Decreto scuola: i genitori entrano nel CSPI e ci sarà aumento per DSGA della quota fissa per l’indennità di direzione. Emendamenti approvati
Decreto Scuola, Anief chiede aumento del 30% per commissari d’esame e doppio canale di reclutamento: “Personale scolastico discriminato, serve mobilità straordinaria e stop all’abuso dei contratti a termine” - X Vai su X
https://m.flcgil.it/scuola/decreto-scuola-gazzetta-ufficiale-contiene-rinvio-regolamento-supplenze-ministro-vuole-affossare-confronto-gps.flc?fbclid=IwVERDUAM1S0JleHRuA2FlbQIxMAABHu9g3QmLsEBtvPItnsHrhzR9nrzEohq8R6qBNIjCLRyU43XOFEn8f9Du Vai su Facebook
Decreto Scuola, Pittoni (Lega): Al lavoro per i correttivi per accesso docenti ai corsi sostegno; Pittoni (Lega): stop ai selezionifici per docenti precari; Pittoni (Lega): Stop ai selezionifici per i docenti precari.
Pittoni (Lega): “Stop ai selezionifici per i docenti precari” - Gli "elenchi regionali" dei docenti varati con la Legge 5 giugno 2025 n. Si legge su orizzontescuola.it
Secondo ciclo sostegno Indire: quando sarà avviato? Cisl Scuola chiede incontro al Ministero. Pittoni (Lega): garanzie su 2024/25 - Due nuovi percorsi dovrebbero interessare i docenti precari nei prossimi mesi, ma nonostante scadenze previste per normativa al momento il Ministero non ha ancora avviato le iscrizioni. Lo riporta orizzontescuola.it