DECOLLO D’ARGENTO! Un mastodontico Andrea Dallavalle si inchina solo al fuoriclasse Pichardo ai Mondiali Diaz limitato dal fisico

Ha accarezzato la magia surreale, ha sfiorato il cielo con un dito, ha confezionato il balzo della vita ed è andato a tanto così dal mettere in fila tutti i fenomeni della specialità, da autentico outsider della vigilia. Andrea Dallavalle stava per fare saltare il banco ai Mondiali 2025 di atletica, si era portato al comando della gara di salto triplo con un ultimo volo strabordante e poi si è messo alla finestra ad aspettare gli avversari. Il piacentino si era reso protagonista di una prova decisamente solida, aperta con 17.00 metri e proseguita con 16.93, 17.24, 17.06 e 17.15. Il 25enne occupava la quarta piazza a un solo centimetro dal terzo gradino del podio e ha cercato il tutto per tutto all’ultimo tentativo, firmando il gesto tecnico perfetto inseguito a lungo in carriera: rincorsa velocissima con 1,5 ms di vento a favore, concede qualcosa di troppo all’asse di battuta (12,8 centimetri), ma poi incanta con un profondissimo hop (6. 🔗 Leggi su Oasport.it

