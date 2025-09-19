Decine di macchine distrutte dall' incendio in un autodemolizioni a Crevalcore | FOTO

Bolognatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di carcasse delle auto carbonizzate dal fuoco. È quello che è rimasto dell’incendio che è scoppiato nel pomeriggio in un autodemolizioni nella zona artigianale di Crevalcore. Il grosso rogo, divampato poco dopo le 16, ha tenuto impegnato nove squadre dei vigili del fuoco che sono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: decine - macchine

Piogge violentissime, il ponte non regge: precipitano decine di macchine

Decine di macchine e camion distrutti dall'incendio in un autodemolizioni | FOTO; Decine di macchine distrutte dall'incendio in un autodemolizioni a Crevalcore; Inferno a Punta Molentis: bagnanti in fuga e 200 auto intrappolate nel parcheggio, decine distrutte dal fuoco.

Video. Case distrutte e decine di feriti in attacco di droni russi in Ucraina - La regione di Sumy è stata la più colpita, con almeno 14 persone ferite, secondo quanto riferito dalle ... Secondo it.euronews.com

Wafa, decine di morti e feriti in attacchi su Gaza dall'alba - Decine di palestinesi sono stati uccisi e feriti questa mattina durante gli attacchi aerei israeliani su diverse aree della Striscia di Gaza. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Decine Macchine Distrutte Dall