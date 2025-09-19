Decimo Memorial Don Aldo Rabino il ricordo che unisce | così il calcio granata e non solo in campo per solidarietà – FOTO
L’evento, che ha onorato il ricordo del cappellano del Torino, ha visto in campo ex giocatori e tifosi del Toro contro la Rappresentativa della Padania No Limits, unendo sport, solidarietà e memoria A dieci anni dalla scomparsa il ricordo di Don Aldo Rabino non sbiadisce. Anzi, se possibile, si rafforza ancora, legando per l’ennesima volta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: decimo - memorial
Memorial “Dado Tessitore” a Imperia: 3-1 per Cuneo vs Cannes (VIDEO) https://ideawebtv.it/2025/09/18/memorial-dado-tessitore-a-imperia-3-1-per-cuneo-vs-cannes-video/… via @www.ideawebtv.it - Quotidiano on line della provincia di Cuneo - X Vai su X
Festa e basket al X° "Memorial Biganzoli": in campo Robur Et Fides, Varese basketball, Gazzada e ProgettO Ma.Go Appuntamento per sabato 20 e domenica 21 settembre al Campus di via Pirandello per la manifestazione in memoria dello storico Tea Vai su Facebook
Torino, sabato 13 settembre il 10° Memorial Don Aldo Rabino; A Villar Dora il Memorial don Aldo Rabino 2024.
Torino, sabato 13 settembre il 10° Memorial Don Aldo Rabino - L'iniziativa per ricordare Don Aldo Rabino, deceduto il 18 agosto 2015: un torneo giovanile e una partita tra ex giocatori e tifosi del Toro ... Come scrive gianlucadimarzio.com
Memorial “Don Aldo Rabino”, in biglietteria gli ultimi 200 posti - Mondo granata / Il memorial sul campo del nuovo Fila andrà in scena questo pomeriggio: ultima occasione per non perdere un'occasione unica ... Come scrive toronews.net