Roma si è svegliata in una giornata decisamente “calda”, certo per il clima ancora tutt'altro che autunnale, ma soprattutto dal punto di vista delle proteste e della mobilitazione sociale. Diverse manifestazioni, presidi e scioperi si sono succeduti nel corso delle ore, tutti connessi alla guerra in Palestina e alla richiesta al governo italiano di "fare qualcosa in più", come ribadito dal segretario della Cgil Maurizio Landini. Non solo la capitale, dato che la giornata nazionale di mobilitazione regionale di 4 ore indetta dalla Cgil in sostegno di Gaza e dei civili palestinesi ha riguardato centri distribuiti lungo tutto lo Stivale: Livorno, Torino, Bari, solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Landini a Catania: «Il governo italiano è complice del governo Netanyahu»; I leader giallorossi con Landini: «Quorum sempre più vicino»; Referendum, Landini a Bari con Schlein ed Emiliano: «Dal governo hanno paura che la gente vada a votare». «Non ritirare la scheda è uguale a non votare».
"Decidere da che parte stare": Landini blocca l'Italia per le manifestazioni ProPal - Roma si è svegliata in una giornata decisamente “calda”, certo per il clima ancora tutt'altro che autunnale, ma ... Riporta iltempo.it
Landini a Catania: «Il governo italiano è complice del governo Netanyahu» - Il segretario nazionale della Cgil ha concluso con il suo comizio la manifestazione per la pace ... Scrive lasicilia.it