Debiti verso Aica i comuni fanno orecchie da mercante | avanzata l' ipotesi commissariamento
Chiedere alla regione siciliana di nominare i commissari ad acta per agire presso i comuni inadempienti con gli obblighi verso Aica. E' questo un atto di indirizzo che i sindaci hanno votato ieri durante una riunione dell'assemblea della società consortile e che segue la lettera di preavviso che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: debiti - verso
La Pubblica Amministrazione ha 8 miliardi di debiti verso le imprese
Kodak verso la chiusura sotto il fardello dei debiti
"Più di 37 milioni di debiti verso i fornitori e poche certezza per 1.400 dipendenti: Tua ha poco da festeggiare", la denuncia dell'Ugl Autoferro Abruzzo
Alessandro Fischetti (Fondatore e direttore @LEANUSLAB): «A livello nazionale, nonostante una lieve flessione dei ricavi delle aziende, margini e utili rimangono buonissimi. E c’è un deciso calo dei debiti verso le banche». #MotoreItalia #Toscana #Networki - X Vai su X
Terra Santa: Patriarcato latino condona i debiti delle famiglie verso le proprie scuole Vai su Facebook
Debiti verso Aica, i comuni fanno orecchie da mercante: avanzata l'ipotesi commissariamento; Aica paga i debiti con Siciliacque in natura, con l'acqua di Sciacca; Aica, l'incontro in prefettura spazza via le polemiche ma resta il braccio di ferro con i comuni.
AICA: parte la campagna contro la morosità. Sigilli agli utenti che non pagano - AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini annuncia l’avvio di una campagna straordinaria contro la morosità, con azioni immediate verso gli utenti che non hanno regolarizzato i propri pagamenti. Si legge su canicattiweb.com
AICA: campagna straordinaria per i riallacci a rete idrica e fognaria - AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini, gestore del Servizio Idrico Integrato in 33 Comuni della provincia, annuncia l’avvio di una campagna straordinaria di controlli e riallacci per garantire il r ... Lo riporta scrivolibero.it