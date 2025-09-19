De Zerbi approva il mercato. In conferenza stampa prima del big match contro il Psg, il tecnico italiano del Marsiglia esalta Pavard e gli altri acquisti. Roberto De Zerbi, tecnico dell’ Olympique Marsiglia, ha commentato con fiducia il cambiamento della sua squadra rispetto alla passata stagione, sottolineando come la formazione che affronterà il PSG nel prossimo Le Classique sia molto più solida e competitiva. LA SQUADRA È DIVERSA RISPETTO ALL’ANNO SCORSO – «Al Bernabéu non eravamo gli stessi dell’anno scorso al Vélodrome contro il PSG, quest’anno ho una squadra forte: Aguerd, Pavard, Aubameyang, Gouiri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Zerbi approva il mercato: «Quest’anno ho una squadra forte. Pavard, Aubameyang… ce ne sono tanti»