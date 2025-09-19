De Vita fa rivivere Savonarola Recital in anteprima europea in piazza della Signoria

di Maurizio Costanzo Era il 23 maggio del 1498 quando Girolamo Savonarola, dopo la condanna per eresia, venne giustiziato a Firenze, in piazza della Signoria. Ed è proprio in questo stesso luogo dove il frate domenicano venne impiccato e arso sul rogo che Ugo De Vita (nella foto) porterà in anteprima europea il recital in un tempo ‘Savonarola’. Autore del testo che riporta in vita le parole del frate è Vincenzo Arnone, poeta e sacerdote, di cui l’attore e doppiatore De Vita da tempo è interprete di riferimento. L’arengario di Palazzo Vecchio farà da cornice all’evento che il 23 settembre andrà in scena a Firenze in prima europea intorno alle ore 19, a ingresso libero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

