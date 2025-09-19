De Rosa e il Ministro Abodi | Lo sport non è un dettaglio è la bussola della società

Ogni volta che con piacere ritrovo Andrea Abodi, il nostro Ministro dello Sport, è come ritrovarsi tra sportivi che parlano la stessa lingua. Non c’è bisogno di spiegazioni, perché chi ha vissuto la fatica di un allenamento, la tensione di una gara o la gioia di una vittoria sa che dietro ogni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

De Rosa e il Ministro Abodi: lo sport non è un dettaglio, è la bussola della società; VAIRANO PATENORA ‘PALAMORELLI’, VENERDÌ IL TAGLIO DEL NASTRO ALLA PRESENZA DEL MINISTRO ABODI; VAIRANO PATENORA – “Palamorelli”, il ministro Abodi in Città per inaugurare il Palazzetto dello Sport di via Abruzzi.

