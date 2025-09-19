De Paola senza mezzi termini | Vlahovic ne deve mangiare di minestra un campione deve essere continuo negli anni Questa è una Juve impazzita…

De Paola ci va giù pesante: tutte le dichiarazioni sul momento della Juve ma non solo, le parole anche su Vlahovic. L’entusiasmo per i recenti risultati pirotecnici della Juventus non contagia il direttore Paolo De Paola, che, ospite della trasmissione “Maracanà” su TMW Radio, ha espresso un’analisi critica nei confronti della squadra, del tecnico Igor Tudor e persino del celebrato bomber bianconero Dusan Vlahovic. Secondo De Paola, i problemi dei bianconeri sono profondi, strutturali e vengono da lontano, e le attuali vittorie non sono sufficienti a nasconderli. SU VLAHOVIC – «Ne deve mangiare di minestra prima di ricevere una celebrazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Paola senza mezzi termini: «Vlahovic ne deve mangiare di minestra, un campione deve essere continuo negli anni. Questa è una Juve impazzita…»

ATTENZIONE ? GRAVISSIMO incidente sulla superstrada direzione paola. ! Circa 700 mt dopo lo svincolo per san fili , coinvolti 3 mezzi, di cui una punto praticamente accartocciata!! Massima prudenza ? Grazie per la segnalazione Emilio Perri Vai su Facebook

Paola, grave incidente sulla SS18: in codice rosso a Cetraro una mamma incinta e due bambini; Studentessa suicida, c'è un'indagata per le umiliazioni subite; Trasporti: Salvini, avanti con AV Salerno-Reggio Calabria.

De Paola: 'Douglas Luiz? Rosso non esiste, basta con queste buffonate e mezzi rigori' - In un'intervista rilasciata nelle ultime ore a tuttomercatoweb, il giornalista Paolo De Paola è tornato sull'episodio che ha visto coinvolto Douglas Luiz e Patric durante la sfida tra Juventus e Lazio ... Segnala it.blastingnews.com