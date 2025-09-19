De Paola provoca Pio Esposito | Se non fa gol rischia di diventare come Camarda! Quando c’è entusiasmo su un giovane…

De Paola provoca Pio Esposito: «Se non fa gol rischia di diventare come Camarda!». Il punto di vista del giornalista. Paolo De Paola, giornalista ed esperto di calcio, ha recentemente commentato la prestazione di Francesco Pio Esposito nel suo debutto in Champions League con la maglia dell’ Inter, durante la vittoria contro l’ Ajax. Esposito, classe 2005, ha avuto l’opportunità di mostrare le sue qualità in una competizione prestigiosa come la Champions League, ma De Paola ha sottolineato un aspetto cruciale per il futuro del giovane attaccante: la necessità di trovare il gol. Secondo De Paola, pur avendo messo in mostra le sue buone doti tecniche e la sua determinazione in campo, Esposito dovrà dimostrare di essere un attaccante che può segnare con regolarità, altrimenti rischia di non riuscire a compiere quel salto di qualità che è atteso da un giovane talento. 🔗 Leggi su Internews24.com

