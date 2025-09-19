De Martino su Mediaset ma arriva lo stop improvviso | salta tutto!

Personaggi Tv. La musica torna protagonista su Canale 5 con un nuovo appuntamento che vedrà al centro il talento di Sal Da Vinci, cantautore partenopeo amato da più generazioni. Dopo i concerti che hanno animato il palinsesto del giovedì sera, la rete punta ancora una volta sulle grandi emozioni dal vivo, portando sul palco ospiti speciali e momenti di spettacolo imperdibili. Ma non mancano le sorprese: secondo le anticipazioni di Giuseppe Candela su Dagospia, la partecipazione di Stefano De Martino non sarà trasmessa. Per quale motivo? Leggi anche: Meloni attacca Formigli, lui sbotta: “Ecco la mia lettera alla premier” Sal Da Vinci protagonista del giovedì musicale di Canale 5. 🔗 Leggi su Tvzap.it

de martino mediaset arrivaStefano De Martino atteso allo show di Sal Da Vinci, ma arriva lo stop a Mediaset - Dall’inizio di settembre Canale 5 sta trasmettendo ogni giovedì un concerto diverso di vari artisti. Scrive msn.com

de martino mediaset arrivaStefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata - Ospite "fantasma": De Martino partecipa allo show di Sal Da Vinci ma non si vedrà su Canale 5 ... Riporta comingsoon.it

