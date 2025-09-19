De Martino scippato | gli rubano l' orologio col trucco dello specchietto
Il conduttore di ed ex ballerino Stefano De Martino è rimasto vittima del furto del suo orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro, ieri pomeriggio in zona Bocconi a Milano. De Martino sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il "trucco dello specchietto". Hanno urtato lo specchietto della sua Mercedes e, quando il conduttore ha tirato fuori la mano per rimetterlo in posizione, gli hanno sfilato l'orologio. Il conduttore ha quindi chiamato la Polizia denunciando l'episodio. Il " trucco dello specchietto " è una delle frodi stradali più diffuse e subdole in Italia, nota anche come "trucco dello specchietto retrovisore". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Milano, scippato Stefano De Martino: rubato un Patek Philippe da 50 mila euro
