De Laurentiis presenta AG4AIN | il film sul quarto scudetto nei cinema dal 24 settembre

Intervistato a bordo campo a Manchester da Sky Sport, Aurelio De . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Laurentiis presenta “AG4AIN”: il film sul quarto scudetto nei cinema dal 24 settembre

In questa notizia si parla di: laurentiis - presenta

UFFICIALE – De Laurentiis presenta il nuovo calciatore azzurro: l’annuncio

Dedica da pelle d'oca di De Laurentiis per Ghoulam, presente negli studi di Sky Sport per commentare City-Napoli "Sei sempre il benvenuto in casa Napoli", ha dichiarato il numero uno dei partenopei #SSCNapoli #SpazioNapoli Vai su Facebook

Anche Aurelio De Laurentiis presente a Manchester: il presidente e la sua famiglia lasciano l'hotel e si dirigono al pranzo UEFA con i dirigente del City #SSCNapoli #DeLaurentiis #CityNapoli - X Vai su X

De Laurentiis presenta “AG4AIN”: il film sul quarto scudetto nei cinema dal 24 settembre; Il Napoli è campione AG4AIN: la città impazzisce di gioia.

Luigi De Laurentiis presenta il Bari e si dissocia da papà Aurelio: “Dice ca**ate, è chiaro a tutti” - Luigi De Laurentiis presenta il nuovo Bari che si affaccia alla stagione di Serie B 2024/2025 e affronta il tema riguardante suo papà, Aurelio De Laurentiis. Come scrive fanpage.it

Again di Pino Daniele, le lacrime di Aurelio De Laurentiis e le polemiche: “Sky ha mandato la pubblicità” - Le lacrime di Aurelio De Laurentiis e Ciro Ferrara durante l’anteprima della nuova canzone di Pino Daniele e le polemiche su Sky, che ha tagliato la canzone con la pubblicità. Si legge su fanpage.it