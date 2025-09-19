De Ketelaere e Scalvini i problemi preoccupano | in dubbio per Torino ma con un Lookman in più

La peggior notizia che l’ Atalanta porta a casa dall’esordio stagionale in Champions League non è il poker subito dal Paris Saint-Germain ingiocabile e campione in carica, ma il doppio infortunio di Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere. Sia il centrale classe 2003 che l’attaccante belga sono dovuti uscire per problemi muscolari, entrambi nella regione dell’adduttore: il risentimento è costato al numero 17 nerazzurro il cambio all’intervallo, mentre la partita del difensore nerazzurro è durata appena 7 minuti, con ingresso al 75? e uscita all’82’. Gli esami strumentali delle prossime ore daranno un verdetto più chiaro sulla presenza di eventuali lesioni: per ora entrambi sono da considerare dei grandi punti di domanda in vista della delicatissima trasferta di domenica 21 settembre contro il Torino alle 15. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

