De Giorgi | Con l’Argentina aspettiamoci una battaglia dobbiamo essere umili

La nazionale si è trasferita da Quezon City al Mall of Asia di Manila dove domenica giochiamo l’ottavo di finale contro la nazionale di De Cecco e Loser. IL c.t.: “come si è visto nella prima fase i nomi non contano più, conta chi gioca bene a pallavolo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

