De Giorgi | Con l’Argentina aspettiamoci una battaglia dobbiamo essere umili

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale si è trasferita da Quezon City al Mall of Asia di Manila dove domenica giochiamo l’ottavo di finale contro la nazionale di De Cecco e Loser. IL c.t.: “come si è visto nella prima fase i nomi non contano più, conta chi gioca bene a pallavolo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

de giorgi con l8217argentina aspettiamoci una battaglia dobbiamo essere umili

© Gazzetta.it - De Giorgi: “Con l’Argentina aspettiamoci una battaglia, dobbiamo essere umili”

In questa notizia si parla di: giorgi - argentina

Da campionessa a icona di stile: Camila Giorgi conquista l’Argentina

PARIGI — De Giorgi, se lo ricorda ancora il Velasco ct? - «Mi diceva: “Gioca a pallavolo, non giocare con la pallavolo”. Scrive repubblica.it

De Giorgi si scusa per la formazione sbagliata dell’Italvolley in finale di Vnl: “Errore sul tablet” - A mente fredda, Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale maschile di volley, ha voluto riparlarne. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: De Giorgi L8217argentina Aspettiamoci