De Bruyne sacrificio necessario? Non poteva uscire Politano o un altro della mediana? Gazzetta

Luigi Garlando scrive di Manchester City-Napoli per la Gazzetta dello Sport: Non lo scopriamo ora: sul pianeta della Champions League la qualità tecnica paga interessi enormi. Questo è il rammarico, perché in estate Conte se n’è procurata molta, ma non ha potuto testarla. Anche i violinisti sono stati costretti a battagliare sulle barricate brandendo i violini come clavi. De Bruyne è stato costretto addirittura a uscire dopo l’espulsione di Di Lorenzo per far entrare Olivera. Qui si può disquisire: sacrificio necessario? Non poteva uscire Politano o un altro della mediana? Il Napoli ha perso il miglior trampolino di lanci che avrebbe potuto alleggerire la pressione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

