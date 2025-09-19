De Bruyne sacrificio necessario? Non poteva uscire Politano o un altro della mediana? Gazzetta

Ilnapolista.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Garlando scrive di Manchester City-Napoli per la Gazzetta dello Sport: Non lo scopriamo ora: sul pianeta della Champions League la qualità tecnica paga interessi enormi. Questo è il rammarico, perché in estate Conte se n’è procurata molta, ma non ha potuto testarla. Anche i violinisti sono stati costretti a battagliare sulle barricate brandendo i violini come clavi. De Bruyne è stato costretto addirittura a uscire dopo l’espulsione di Di Lorenzo per far entrare Olivera. Qui si può disquisire: sacrificio necessario? Non poteva uscire Politano o un altro della mediana? Il Napoli ha perso il miglior trampolino di lanci che avrebbe potuto alleggerire la pressione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de bruyne sacrificio necessario non poteva uscire politano o un altro della mediana gazzetta

© Ilnapolista.it - De Bruyne sacrificio necessario? Non poteva uscire Politano o un altro della mediana? (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: bruyne - sacrificio

Corriere dello Sport: “Napoli, De Bruyne già leader: sacrificio, classe e il marchio del campione”

Ghoulam e il sacrificio di Politano: 'Un simbolo del Napoli'; Pagelle / Il ritorno di De Bruyne nella sua Betlemme rovinato dal rosso dilorenziano. Zio Vanja apre le valvole Nessuna discussione sulla sostituzione. Politano eroico . È un bene raffreddare i facili entusiasmi di quest’estate, immaginando cavalcate trionfali. Di; McTominay-De Bruyne, i numeri da scudetto dei due gioielli del Napoli.

de bruyne sacrificio necessarioDe Bruyne sacrificio necessario? Non poteva uscire Politano o un altro della mediana? (Gazzetta) - Senza De Bruyne, il Napoli ha perso il miglior trampolino di lanci che avrebbe potuto alleggerire la pressione. Lo riporta ilnapolista.it

de bruyne sacrificio necessarioIl ritorno di De Bruyne a Manchester dura solo 25 minuti, Conte lo sostituisce: la reazione è da campione - Il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad con il Napoli dura appena 25 minuti: Conte lo sostituisce dopo il rosso a Di Lorenzo ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Sacrificio Necessario