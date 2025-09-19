Ddl Ancorotti | rivoluzione per estetica e acconciatura Confartigianato e Cna | Ascoltate le nostre richieste

Arezzo, 19 settembre 2025 – C onfartigianato Imprese Arezzo e CNA Arezzo, esprimono pieno apprezzamento per il DDL Ancorotti, che fornisce risposta una necessità rappresentate da tempo dalle due associazioni di categoria per i settori degli acconciatori e degli estetisti. Il disegno di legge presentato in Senato introduce infatti significative modifiche e aggiornamenti alle normative di settore: la Legge n. 11990 che disciplina l'attività di estetista e la Legge n. 1742005 che riguarda gli acconciatori. Due testi considerati “pilastro” per la categoria, ma ormai dati e bisognosi di revisione. "Finalmente il nuovo disegno di legge interviene su più fronti - afferma Pierluigi Marzocchi, presidente della Federazione Benessere di Confartigianato Imprese Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ddl Ancorotti: rivoluzione per estetica e acconciatura Confartigianato e Cna: “Ascoltate le nostre richieste”

