Dazi confronto Cina e Usa | stop a misure unilaterali

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump si sono nuovamente confrontati telefonicamente. L’incontro a distanza, riportato dall’agenzia Xinhua e confermato dallo stesso Trump, ha toccato diversi temi strategici: dal commercio internazionale alla gestione dell’app TikTok, fino alle tensioni globali legate al conflitto in Ucraina. Durante la telefonata, Xi Jinping ha ricordato il contributo degli Stati Uniti e degli alleati antifascisti alla vittoria nella Seconda guerra mondiale, sottolineando che il popolo cinese “non dimenticherà mai il prezioso sostegno” ricevuto in quella fase storica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi, confronto Cina e Usa: stop a misure unilaterali

In questa notizia si parla di: dazi - confronto

Dazi, Bombardieri: "Pesanti ricadute su occupazione, chiediamo confronto al governo"

Dazi, Meloni: "Evitata escalation potenzialmente devastante, ora il confronto con le associazioni"

Questo pomeriggio oltre duecento persone a Castel Goffredo alla Festa dell’Unità dell’Alto Mantovano. Tanti temi dell’attualità toccati a confronto con Adriano Stabile e Antonella Forattini, dalla guerra in Ucraina alla tragedia in corso a Gaza, dai dazi di Trump Vai su Facebook

Vicenza tra Italia e America: tre giorni di festival e riflessioni sui dazi. Imprenditori e diplomatici a confronto sul futuro delle relazioni economiche. Confindustria: "Il legame con gli Usa resta strategico, ma serve più prudenza politica". - X Vai su X

Dazi, confronto Cina e Usa: stop a misure unilaterali; Dazi Usa, l'Europa resiste e la Cina soffre. Lo studio; Usa-Cina, un ipocrita disgelo. Venerdì il confronto fra Trump e Xi (di C. Paudice).

Usa-Cina, telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping: si decide il destino di TikTok - Colloquio telefonico tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump: in ballo il futuro di TikTok ... Da notizie.it

Dazi Usa, l'Europa resiste e la Cina soffre. Lo studio - Secondo l'analisi degli economisti Daniel Gros e Niccolò Rotondi per l’IEP@BU, Institute for European Policymaking dell'Università Bocconi, l’impatto dei dazi di Washington si è rivelato molto più con ... Scrive tg24.sky.it