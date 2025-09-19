David e quella possibile mossa in attacco di Tudor per Verona Juve | l’indiscrezione sulle probabili scelte di formazione del tecnico

David sarà titolare in Verona Juve? Igor Tudor verso questa decisione in attacco per il match del Bentegodi. Ultimissime. Un tridente inedito, una mossa a sorpresa per scardinare la difesa del Verona. Alla vigilia della trasferta del Bentegodi, Igor Tudor mescola le carte e, secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, starebbe pensando a una soluzione offensiva tanto affascinante quanto spregiudicata: Jonathan David schierato da trequartista, al fianco di Kenan Yildiz, alle spalle dell’unica punta, Dusan Vlahovic. PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVE La chance per Vlahovic, la novità è David. Dopo la notte da eroe in Champions League, per Dusan Vlahovic è arrivato il momento di una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

