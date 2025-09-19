David e quella possibile mossa in attacco di Tudor per Verona Juve | l’indiscrezione sulle probabili scelte di formazione del tecnico

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David sarà titolare in Verona Juve? Igor Tudor verso questa decisione in attacco per il match del Bentegodi. Ultimissime. Un tridente inedito, una mossa a sorpresa per scardinare la difesa del Verona. Alla vigilia della trasferta del Bentegodi, Igor Tudor mescola le carte e, secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, starebbe pensando a una soluzione offensiva tanto affascinante quanto spregiudicata: Jonathan David schierato da trequartista, al fianco di Kenan Yildiz, alle spalle dell’unica punta, Dusan Vlahovic. PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVE La chance per Vlahovic, la novità è David. Dopo la notte da eroe in Champions League, per Dusan Vlahovic è arrivato il momento di una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

