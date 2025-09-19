Davanti alla stazione con la droga nascosta nel pacchetto di sigarette | 20enne arrestato

Parmatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Salsomaggiore Terme, hanno tratto in arresto un 20enne, italiano, poiché ritenuto il presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. uesto in sintesi è quello che è successo la mattina del 17 settembre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

