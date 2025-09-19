Davanti alla stazione con la droga nascosta nel pacchetto di sigarette | 20enne arrestato
Nei giorni scorsi, i carabinieri di Salsomaggiore Terme, hanno tratto in arresto un 20enne, italiano, poiché ritenuto il presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. uesto in sintesi è quello che è successo la mattina del 17 settembre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Davanti alla stazione con la droga nascosta nel pacchetto di sigarette: 20enne arrestato; Droga nascosta nelle parti intime, intervengono i Carabinieri; Catania: davanti alla stazione con droga e soldi.
Monza, spaccia davanti alla stazione: arrestato un 23enne fissa dimora - Gli agenti della Polizia di Stato, Squadra Volanti, hanno assistito a un scambio tra due persone e fermato il 23enne trovato in possesso di 23 grammi di droga ... Riporta ilcittadinomb.it
Arrestati due cinquantenni per detenzione ai fini di spaccio. Droga nascosta sotto il sedile in astucci metallici calamitati - Nella notte i Carabinieri della Stazione di Roma Casal Bertone, in accordo con la Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 58 anni e una donna di 57 anni ... Si legge su castellinotizie.it