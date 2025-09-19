Data di uscita del film l’estate nei tuoi occhi
l’uscita del film de l’estate nei tuoi occhi: aggiornamenti e aspettative. Il successo della serie televisiva L’estate nei tuoi occhi ha generato grande attesa tra i fan per il film conclusivo, che dovrebbe chiudere definitivamente la storia di Belly, Conrad e Jeremiah. Dopo il finale della terza stagione, Prime Video ha annunciato ufficialmente la produzione di un lungometraggio scritto e diretto dalla stessa autrice dei romanzi, Jenny Han. In questo articolo vengono analizzate le ultime novità riguardanti la data di uscita, i dettagli sulla trama e le modalità di visione del film. lo stato attuale del progetto cinematografico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
L'estate nei tuoi occhi: la showrunner Jenny Han parla di una probabile data di uscita del film che prosegue la serie - A pochissimi giorni dall'arrivo dell'ultimo episodio della terza stagione de L'estate nei tuoi occhi, la showrunner della serie nonché autrice dei libri da cui è tratta ipotizza una data d'uscita per ... Segnala msn.com