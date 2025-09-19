Daredevil | Rinascita – La Stagione 3 è ufficiale!
I Marvel Studios hanno confermato ufficialmente che Daredevil: Rinascita avrà una terza stagione, ben prima che la seconda vada in onda. A rivelarlo è stato Brad Winderbaum, responsabile dei contenuti streaming, televisivi e animati dei Marvel Studios, durante un’intervista con IGN. “Per quanto riguarda Daredevil, sì, la terza stagione è stata approvata e inizieremo le riprese l’anno prossimo”, ha dichiarato Winderbaum. Questa notizia arriva in un momento in cui Marvel sta ripensando completamente il suo approccio alle serie TV: meno titoli, stagioni annuali e una narrazione più coesa. Daredevil: Rinascita rappresenta un tassello fondamentale di questa nuova strategia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
