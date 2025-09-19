Danza per tutti ovunque La seconda edizione di cittadiDanza trasforma Bergamo in un palcoscenico

Ecodibergamo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani all’11 ottobre andrà in scena la seconda edizione del festival diffuso dedicato alla danza inclusiva, tra laboratori, spettacoli, formazione e performance urbane. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

danza per tutti ovunque la seconda edizione di cittadidanza trasforma bergamo in un palcoscenico

© Ecodibergamo.it - Danza per tutti, ovunque. La seconda edizione di «cittadiDanza» trasforma Bergamo in un palcoscenico

In questa notizia si parla di: danza - tutti

Danza al parco aperta a tutti. Il gesto nasce dal corpo, ma libera l’anima

Roberto Bolle, il ballerino che ha fatto innamorare tutti della danza classica – Aggiungi Contatt…

“La danza? Oggi si lavora per la gloria il che a lungo andare non basterà a pagare tutti i costi. Aprirò un negozio”: lo sfogo di Andreas Muller

Danza per tutti, ovunque. La seconda edizione di «cittadiDanza» trasforma Bergamo in un palcoscenico; Fagagna Dance Festival: Seconda edizione del Festival dedicato alla danza contemporanea; Teatro, danza e lirica: seconda edizione del bando Sistema Cultura Piacenza 2024.

danza tutti seconda edizioneDanza per tutti, ovunque. La seconda edizione di «cittadiDanza» trasforma Bergamo in un palcoscenico - U na città che si apre a chi osa muoversi oltre le regole dello spazio e del tempo, a chi cerca la danza come strumento di libertà e resistenza. Da ecodibergamo.it

danza tutti seconda edizioneFocus Danza - Dal corpo alla dinamica - Il laboratorio condotto da Francesco Valli esplora il movimento partendo dalle sue basi più profonde: respiro, peso, gravità, centro. ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Danza Tutti Seconda Edizione