È stata danneggiata, presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì, la sede della Rete dei Comunisti di Pisa, in via Sant’Andrea. A denunciarlo è stato lo stesso movimento politico, che ha parlato di "un brutto segnale" e di un episodio che si inserisce in un clima di crescente tensione, con movimenti e realtà politiche sempre più polarizzati. La porta d’ingresso a vetri, spiegano dalla Rete, è stata "colpita forse da un masso: qualcuno ha cercato di sfondare il vetro, non c’è riuscito, ma il danno è notevole". L’episodio è stato reso pubblico ieri mattina, a quattro giorni di distanza dalla scoperta, mentre inizialmente era stato comunicato che il danneggiamento fosse stato rilevato solo ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danneggiata la sede della Rete dei Comunisti